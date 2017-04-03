В Курске иномарка на «зебре» сбила 4-летнюю девочку

18 апреля в Курске под колеса иномарки попал ребенок. По информации Госавтоинспекции, ДТП произошло около 8:30 утра возле дома №14«А» по улице Чернышевского водитель. Водитель автомобиля «Фольксваген Пассат», двигаясь по улице Большевиков в сторону улицы 50 Лет Октября, на перекрестке с улицей Чернышевкого допустил наезд на 4-летняя девочку, которая переходила дорогу вместе с мамой по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенка с травмами доставили в больницу. Подчеркивается, что водитель «Фольксвагена» был трезв.



