поиск по сайту
 

В Курске иномарка на «зебре» сбила 4-летнюю девочку

Сегодня, 11:36
В Курске иномарка на «зебре» сбила 4-летнюю девочку
18 апреля в Курске под колеса иномарки попал ребенок. По информации Госавтоинспекции, ДТП произошло около 8:30 утра возле дома №14«А» по улице Чернышевского водитель. Водитель автомобиля «Фольксваген Пассат», двигаясь по улице Большевиков в сторону улицы 50 Лет Октября, на перекрестке с улицей Чернышевкого допустил наезд на 4-летняя девочку, которая переходила дорогу вместе с мамой по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенка с травмами доставили в больницу. Подчеркивается, что водитель «Фольксвагена» был трезв. 

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама