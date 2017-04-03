70-летняя пенсионерка со злости "заминировала" игровые автоматы

Кировский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 70-летней жительницы Курска. Ее признали виновной в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве. Как пояснили в прокуратуре, прошлым летом женщина через терминал собиралась оплатить внучке мобильную связь. После внесения в купюроприемник 50 рублей вместо ожидаемой операции оплаты автомат предложил женщине выбрать вариант игры. Разозлившись, что по ошибке она внесла деньги в игровой автомат, женщина со стационарного телефона позвонила по номеру 112 и сообщила, что установленные в общественном месте игровые автоматы заминированы. Прибывшие на место сотрудники полиции обследовали территорию, однако взрывное устройство не обнаружили. Суд назначил курянке наказание в виде штрафа в 8 тысяч рублей. Обнаруженные игровые автоматы изъяли.