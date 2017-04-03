На федеральных трассах ограничат движение большегрузов

Согласно приказу Федерального дорожного агентства с 24 по 30 апреля на федеральных дорогах Курской области вводится весеннее ограничение движения для большегрузного транспорта.

Ограничения распространяются на транспортные средства, нагрузка на оси которых превышает предельно допустимые сезонные значения.

Временное ограничение движения в весенний период не распространяется на международные перевозки грузов, пассажирские перевозки автобусами (в т.ч. международные), перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов, перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий.

Ограничительные меры направлены на сохранение дорог. В весенний период переувлажнение почвы, обочин и насыпи под асфальтобетонным покрытием способствует тому, что покрытие проезжей части становится мягким и легко продавливается под тяжеловесным транспортом.

Ограничения движения для тяжеловесного транспорта коснутся следующих участков федеральных дорог.

На автомагистрали М-2 «Крым»:

с 457 по 501 км, и с 511 по 604 км для одиночной оси вводится ограничение движения транспорта с нагрузкой более 6 тонн, для двухосной тележки - более 5 тонн, для трехосной тележки более 4 тонн;

с 585 по 598 км (старое направление по городу Обоянь) для одиночной оси вводится ограничение движения транспорта с нагрузкой более 5 тонн, для двухосной тележки - более 4 тонн, для трехосной тележки более 3 тонн;

с 476 по 484 км (старое направление по городу Фатеж) для одиночной оси вводится ограничение движения транспорта с нагрузкой более 7 тонн, для двухосной тележки - более 6 тонн, для трехосной тележки более 5 тонн.

На федеральной дороге Р-298 Курск-Воронеж:

с 10 по 27 и с 139 по 153 км для одиночной оси вводится ограничение движения транспорта с нагрузкой более 6 тонн, для двухосной тележки - более 5 тонн, для трехосной тележки более 4 тонн;

с 27 по 60 км для одиночной оси вводится ограничение движения транспорта с нагрузкой более 9 тонн, для двухосной тележки - более 7 тонн, для трехосной тележки более 6 тонн;

с 80 по 139 км для одиночной оси вводится ограничение движения транспорта с нагрузкой более 5 тонн, для двухосной тележки - более 4 тонн, для трехосной тележки более 3 тонн.