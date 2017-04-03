Ситуацией в обезвоженном селе занялись следователи

Ситуацией в обезвоженном селе Железногорского района занялись следователи. О проблеме сотрудники ведомства узнали из региональных СМИ. Ранее мы рассказывали: село Рышково Железногорского района осталось без воды после смены обслуживающей компании. Сначала этим занималась частная организация, а затем полномочия перешли муниципальному предприятию «Район водоканал». Из-за того, что вода не доходит до потребителей, пришлось закрыть детский сад. В школу старшеклассники таскают воду в ведрах из родника, расположенного в 600 метрах. При этом районная администрация должных мер к исправлению ситуации не принимает. По данному факту Следственный комитет организовал проверку. Сотрудники СК дадут оценку действиям должностных лиц, после проверки будет принято процессуальное решение.



