Следователи в «законе» зарабатывают на «сфабрикованных» делах

В последние время всё чаще и чаще встречаются с не малыми запросами недобросовестные сотрудники исполнительной власти, у которых преследуется всего одну цель в своей жизни, - обогащение.

Редакция "Момент истины" обратила внимание на очень интересный материал, где было обнаружено очень интересное уголовное дело с простой по махинациям структуре. В данных уголовных делах имеется и подделывание различных протоколов, а также привлечение лже "свидетелей", то есть имеются все признаки сфабрикованного уголовного дела.

В июне 2012 год Сафронов Илья Александрович учредил свою компанию ООО "Агроснаб" и стал от этой деятельности получать доходы. А для улучшения бизнеса на должность коммерческого директора был привлечен гражданин Зарецкий Алексей Михайлович.

А уже 4 декабря 2012 кода, с обыском к Учредителю, к отцу учредителя, бухгалтеру и коммерческому директору пришли сотрудники правоохранительных органов в связи с ранее возбужденным уголовным делом № 2012717130 следователем ГСУ Скрябиным А.А. на основании ст.187 ч.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации. (Изготовление, приобретение, хранение, транспортировка в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты).

Было абсолютно понятно и видно, что все проведенные следственные мероприятия по данному реальному сфабрикованному уголовному делу несли «запугивающую» цель, а помимо всего прочего из квартир граждан были изъяты практически все первичные документы и вещи имеющие отношение к самой компании ООО "Агроснаб", а также из дома отца Сафронова были похищены пол миллиона рублей (о чем затем следовали жалобы в надзорные органы, которые были просто напросто проигнорированы).

Затем, все стало на свои места, когда некий посредник со стороны "МВД" начал предлагать помощь в "решении" вопроса с возбужденным уголовным делом, о чем свидетельствуют показания Сафроновых. Но отметим, что данные граждане не стали обращаться к этим услугам, так как они не понимали за что им «платить», ведь никого нарушения законодательства не имелось.

И это принесло плоды,01 февраля 2013 года СЧ ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области старшим лейтенантом юстиции Скрябиным А.А. было возбуждено новое уголовное дело по той же статье, но уже с участием других подозреваемых.

Но на этом все не закончилось и на вполне законную просьбу о возврате изъятого в ходе обыска имущества, следователем по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления СК РФ по РО подполковником Лажевским А.К. были возбуждены два уголовных дела: первое — №2016757153 датой 29.07.2016г. по признакам преступления предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ в отношении директора ООО «АгроСнаб» Сафронова И.А.; И второе — №2016757177 датой 19.09.2016г. по признакам преступления предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ в отношении директора ООО «Стандарт» Зарецкого А.М. (Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации путем непредставления налоговой декларации или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию или такие документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере).

И уже совсем недавно в редакции оказались документы подтверждающие постановление Лажевского о предъявлении обвинения Сафронову И.А. от 11.04.2017 г., в котором, на взгляд «Момента истины», снова все «шито белыми нитками».

Отметим, что изъятое имущество (документация, ноутбуки, телефоны и так далее) возращено так и не было.



Источник: http://moment-istini.com/50793/sledovateli-v-zakone/