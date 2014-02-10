Более 700 курян пострадали от укусов животных

В Курской области все чаще бешенством заражаются домашние и сельскохозяйственные животные. В 2016-м на их долю пришлись 62% случаев. По мнению специалистов, причина сложившейся ситуации - безалаберность хозяев, которые не прививают своих питомцев и неправильно их содержат. Только в этом году в Курской области бешенство диагностировали у одной енотовидной собаки, у домашних собаки и кошки, а также у двух телят, сообщили в Роспотребнадзоре. Также растет число пострадавших от укусов животных. За три месяца к медикам обратились 715 курян. В прошлом года за те же три месяца укушенных было 575.