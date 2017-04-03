Он Вам не Алёк! - в КЧР первый заммэра строит дом в детсаду

В Карачаевске набирает обороты новый скандал.

Черкесск, 19 апреля.

Совсем недавно вся страна наблюдала за тем, как чиновники в Карачаевске устроили беспорядки во время свадьбы. Однако этот случай для них, видимо, не стал уроком. На днях в городе разгорелся новый скандал, героем которого стал первый заммэра и по совместительству зять главы Карачаевска Алибек Каракетов. Кстати, в Карачаевске Каракетов больше известен как Алёк. Именно так его называют и подчиненные, и простые жители.



За тем, как строит себе дом Каракетов, наблюдает весь город. А когда чиновнику внезапно не хватило земли для усадьбы, жители взяли в руки камеры. И не случайно. Ведь для того, чтобы расширить свои владения, Каракетов «откусил» часть земли детского сада.



Дом, общей площадью 1000 квадратных метров, числится, согласно Росреестру, за родной сестрой чиновника Алифиной Каракетовой. Как пишет «Регион Онлайн», в архитектуре границы участка нового здания не утверждены.



Алибек Каракетов принял решение просто отгородить часть летней площадки малышей и использовать землю в своих целях.



Нужно отметить, что родителей малышей пугает хлипкость забора. Железные листы держат тоненькие палки. В любой момент сооружение может упасть на детей.



Горожане неоднократно жаловались в местную администрацию. Но ответа на свои вопросы они так и не получили.



Теперь жители Карачаево-Черкесской республики хотят спросить у президента. На каком основании чиновник забрал себе часть детской площадки? Сегодня, 17:24 К списку новостей