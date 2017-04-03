В Фатежском районе пьяный автомобилист пытался подкупить полицейского

55-летний житель Воронежа стал фигурантом уголовного дела в Курской области. Как сообщили в СК, мужчина пытался дать взятку должностному лицу. 11 апреля подозреваемый в служебном кабинете передал начальнику Фатежского отдела ГИБДД 30 тысяч рублей. Мужчина просил не направлять в суд административный материал, составленный в отношении него накануне за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. От взятки сотрудник полиции отказался и сообщил в дежурную часть. Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления.