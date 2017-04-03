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Курская делегация участвует в Ялтинском экономическом форуме

Сегодня, 08:05
Курская делегация участвует в Ялтинском экономическом форуме
В Ялте в эти дни проводится ежегодный экономический форум. Это одно из крупнейших деловых мероприятий России. Участвует в нем и делегация Курской области. На форуме регионы России представят свои экспозиции. На стенде Курской области будет презентован социально-экономический и инвестиционный потенциал. Кроме того, состоится ряд встреч и деловых переговоров о дальнейшем сотрудничестве. Также куряне выступят на заседании биржи деловых контактов, где расскажут об опыте региона в развитии деловых связей с другими субъектами РФ, а также странами ближнего и дальнего зарубежья.  На заседании покажут фильм о нашем регионе и  представят информацию о Коренской ярмарке и VI Среднерусском экономическом форуме, которые состоятся в июне. Запланированы встречи с руководителями министерств культуры Крыма и Севастополя. Главным вопросом станет организация концертов творческих коллективов и солистов Курского музыкального колледжа-интерната слепых в Симферополе и Севастополе в мае.

 

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