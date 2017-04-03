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Вырубка сосен может вылиться в уголовное дело для сотрудников детского лагеря

Сегодня, 08:07
Вырубка сосен может вылиться в уголовное дело для сотрудников детского лагеря
Сотрудники полиции проводят проверку по факту незаконной рубки сосен в парке Солянка Курска. Исчезновение деревьев при патрулировании обнаружил лесник и сообщил об этом в стражам порядка. Выяснилось, что сосны спилили сотрудники одного из лагерей поселка Моква, которые устанавливали забор. По их словам, деревья помешали проведению работ и были без каких-либо согласований распилены и вывезены. Полицейские обратились к собственнику сосен — администрации Курска, а также в комитет экологии, чтобы установить нанесенный материальный и экологический ущерб. Если вину работников лагеря или должностных лиц докажут, по факту произошедшего будет возбуждено уголовное дело. Тогда фигурантам грозит штраф до полумиллиона рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

 

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