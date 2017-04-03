Ради заграничного отдыха курянин заплатил более 300 тысяч рублей алиментов

Житель Курска выплатил своему ребенку внушительную сумму. Мужчина задолжал по алиментам более 307 тысяч рублей. Он долго избегал встреч с судебными приставами. Однако встать на путь исправления его заставило то, что под угрозой срыва оказалась заграничная поездка на отдых. Злостному алиментщику ограничили выезд из страны. Чтобы снять этот запрет, курянину, помимо 300 с лишним тысяч рублей долга, пришлось заплатить исполнительский сбор – это еще 21,5 тыс. На сегодня приставы ограничили выезд за пределы России для 4 781 должника по алиментным обязательствам.











