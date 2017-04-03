Курский губернатор предлагает вернуть полномочия ФСС

Курская область входит в число девяти пилотных субъектов РФ, которым были переданы полномочия по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, а также по предоставлению при наличии медицинских показаний путевок и бесплатного проезда на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно. Ранее эти функции выполнял Фонд социального страхования. Сейчас в регионе - почти 128 тысяч инвалидов. Предполагалось, что решать проблемные вопросы на местах им будет удобнее. Но практика показала, что проблемы только множились. Поэтому губернатор Курской области в письме министру труда и социального развития Максиму Топилину изложил свои доводы о целесообразности перехода на одноканальное финансирование и возвращении полномочий соцстраху.















