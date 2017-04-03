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Специалисты Курскэнерго продемонстрировали высокую готовность к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций в ходе выездного заседания Комиссии по ГО и ОПБ при полпреде Президента РФ в ЦФО

Сегодня, 11:29
Специалисты Курскэнерго продемонстрировали высокую готовность к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций в ходе выездного заседания Комиссии по ГО и ОПБ при полпреде Президента РФ в ЦФО
Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» приняли участие в тактико-специальном учении и смотре готовности сил и средств, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС). Мероприятия прошли в рамках двухдневного выездного заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе (далее Комиссия) под председательством заместителя полпреда Николая Овсиенко. 

Учение проходило в первый день работы Комиссии. По сценарию, в результате нарушения технологического процесса на ООО «Курский Солод» возник пожар, в результате которого произошел взрыв с последующим выбросом  химически опасных веществ. В целях обеспечения деятельности спасателей специалисты оперативно-выездной бригады курского филиала МРСК Центра произвели ряд необходимых переключений. 

На состоявшемся на следующий день смотре Курскэнерго  представляла бригада по ремонту и обслуживанию подстанций. Энергетики продемонстрировали специализированную мастерскую, установленную на шасси автомобиля повышенной проходимости. Данная установка оснащена бензогенератором, верстаком, сверлильным, заточным станком, необходимым комплектом инструмента и приспособлений для выполнения аварийно-восстановительных и плановых работ позволяющим в кратчайшие сроки произвести ремонт неисправного узла без выезда на базу. Оборудование, имеющееся в мастерской, может быть запитано как от сети переменного тока 0,4кВ так и от автономного генератора. Помимо этого, автомобиль укомплектован оборудованием, позволяющим производить  диагностику  и регулировку выключателей 10-35-110кВ.  Для персонала здесь имеется хозяйственно-бытовой отсек.

Организаторы мероприятий высоко оценили профессионализм персонала Курскэнерго, а также уровень обеспеченности предприятия средствами и техникой, необходимыми для ликвидации ЧС. «Слаженное и оперативное взаимодействие Курскэнерго, других служб и ведомств с региональным управлением МЧС является одним из важных факторов для обеспечения безопасности жителей региона», - отметил, подводя их итоги, начальник Главного управления МЧС России по Курской области Иван Лунев. 

 

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