В Железногорске с разницей в 12 часов сбили пешеходов

19 апреля в Железногорске с разницей в 12 часов сбили двух пешеходов. По информации Госавтоинспекции, сначала в 8:40 на регулируемом перекрестке улиц Мира-Гагарина водитель «Нивы» при повороте налево допустил наезд на 22-летнего пешехода. Молодой человек отделался ушибом. В 8:40 вечера возле дома №6 по улице Димитрова водитель «Рено Магнум» с полуприцепом наехал на 16-летнего подростка, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. К счастью, несовершеннолетний пешеход не получил серьезных травм, его с ушибами доставили в больницу.