На курских прилавках нашли сметану с растительными жирами

В Курске эксперты и покупатели оценили качество сметаны. В сравнительном смотре качества участвовали 9 образцов с массовой долей жирности 20% из шести регионов. Лабораторные испытания успешно прошли только шесть образцов. Так, например, в двух продуктах, произведенных в Брянской и Волгоградской областях, обнаружили растительные жиры. Покупатели, которые при выборе лучшей сметаны ориентировались только на вкус, проголосовали за местных производителей. Первые два места заняли образцы сметаны курских предприятий. Что касается проштрафившихся производителей, то информацию о выявленных недостатках доведут до сведения Роспотребнадзора, торговых предприятий и поставщиков.