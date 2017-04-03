поиск по сайту
 

На курских прилавках нашли сметану с растительными жирами

Сегодня, 12:38
На курских прилавках нашли сметану с растительными жирами
В Курске эксперты и покупатели оценили качество сметаны. В сравнительном смотре качества участвовали 9 образцов с массовой долей жирности 20% из шести регионов. Лабораторные испытания успешно прошли только шесть образцов. Так, например, в двух продуктах, произведенных в Брянской и Волгоградской областях, обнаружили растительные жиры. Покупатели, которые при выборе лучшей сметаны ориентировались только на вкус, проголосовали за местных производителей. Первые два места заняли образцы сметаны курских предприятий. Что касается проштрафившихся производителей, то информацию о выявленных недостатках доведут до сведения Роспотребнадзора, торговых предприятий и поставщиков.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама