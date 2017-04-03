Журналистам Черноземья рассказали об ипотеке от 8,4% годовых

Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк организовал серию пресс-туров для журналистов ведущих региональных СМИ. Они состоялись во всех областных центрах региона. Мероприятия проводились в поддержку новой программы Сбербанка по ипотеке, которая позволяет заемщикам получать кредиты на приобретение жилья по ставке от 8,4 % годовых.

В Воронеже с условиями уникального предложения журналистов познакомила начальник Отдела по работе с партнерами и ипотечного кредитования Головного отделения по Воронежской области Елена Гребенщикова:

- Этой весной стартовало уникальное предложение для клиентов Сбербанка: ставка по ипотеке составила от 8,4 % годовых при условии кредитования на срок не более 7 лет. Акция распространяется на всех клиентов Сбербанка, в том числе и на тех, кто не имеет зарплатной карты. Первоначальный взнос по данной программе составляет 15% от стоимости приобретаемого жилья. Одним из условий предложения является электронная регистрация сделки непосредственно в офисе застройщика, минуя МФЦ и Росреестр. Для клиента сервис является удобным, так как ему нет необходимости получать талон и регистрировать сделку в иных органах.

Елена Гребенщикова рассказала, что в Воронеже в программе участвуют такие крупные застройщики, как «ДСК», строительная компания «Выбор», «ЖБИ 2», «ВМУ», «ВДК». Программа пресс-тура была очень насыщенной. Журналистам показали пять объектов в Воронеже: ЖК «Озерки» (ул. Ильюшина,13), ЖК «Дельфин» (ул. Переверткина, 1П), жилой массив «Олимпийский» (ул. 9 Января, 243) и ЖК Адмирал (ул. Кривошеина, 13в).

Партнеры-застройщики отметили, что одним из главных преимуществ, предлагаемой ими недвижимости, является доступная цена. Это было достигнуто благодаря партнерской программе со Сбербанком, которая позволила снизить процентную ставку по ипотеке до 8,4% годовых. Количество обращений от клиентов на покупку жилья по этой акции стремительно растет.

В Белгороде журналисты смогли познакомиться с объектами, возводимыми крупнейшими затройщиками города - АО «ДСК», «ТрансЮжСтрой» ПГС, ГК «Белгородстроймонтаж», ООО «Жилстрой-1». В Курске вниманию представителей СМИ были представлены квартиры в районе «Серебряные холмы» и дома на ул. Запольная, которые возводит группа компаний С.К. Б. В Тамбове корреспонденты познакомились с жилом комплексом в с. Красненькое, который строит ООО «Строительная компания «Жупиков», и с жилыми домами микрорайона «Изумрудный город», возводимыми ООО «Спецмонтаж». В Орле – с объектами, построенными ПАО "Орёлстрой". Это крупнейшая региональная холдинговая строительная компания, которая помимо города работает и в области.

Всего в пресс-туре приняло участие свыше 25 различных изданий, агентств и телекомпаний, которые расскажут своим зрителям и читателям о новом предложении Сбербанка. Кстати, со всеми условиями этой программы и с объектами недвижимости, на которые она распространяется можно познакомиться на сайте www.sberbank.ru

Напомним, что Центрально – Черноземный банк ПАО Сбербанк в 2016 году выдал в регионах обслуживания около 23,7 тысяч жилищных кредитов на общую сумму свыше 27,7 млрд рублей. За год объемы кредитования увеличились на 11 процентов. А доля Центрально – Черноземного банка ПАО Сбербанк на рынке ипотечного кредитования составляет 49,3 %.























