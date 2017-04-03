Бабушка с внучкой отнесли найденный пакет с деньгами в полицию

В Рыльском районе прохожие нашли крупную сумму денег и отнесли в полицию. Об этом случае написали «Районные будни». Бабушка отводила 8-летнюю девочку в школу, по дороге ребёнок наступил на целлофановый пакет. Внутри находились деньги. Бабушка и внучка отправились в полицию. Выяснилось, что в пакете были 50 тысяч рублей. Их владельца нашли через объявление. Оказалось, что местная жительница – торговый работник – собиралась за закупками и выронила деньги. Кстати, нашедшая деньги бабушка не назвала имя, заявив, что каждый честный человек поступил бы на ее месте так же.



