Лукас Мондело будет тренировать курское "Динамо"еще один год

Лукас Мондело будет тренировать курское "Динамо" еще как минимум один год. Как сообщает телекомпания "Такт" , по неофициальной информации, испанский специалист продлил контракт с клубом. Параллельно тренер продолжит работу со сборной Испании. Скорее всего, не изменится и тренерский штаб "бело-голубых". Помощником останется Сезар Руперез и Мартинс Зибарт, тренером по физподготовке продолжит трудится Владимир Пузович. В этом сезоне команда смогла выиграть Евролигу, стать серебряными призерами Кубка России и впервые пробиться в финал "Премьер-Лиги", где за золото поспорит с УГМК. На следующий сезон в команде останется и капитан Татьяна Видмер. Сегодня, 13:33 К списку новостей