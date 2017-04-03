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Лукас Мондело будет тренировать курское "Динамо"еще один год

Сегодня, 13:33
Лукас Мондело будет тренировать курское
Лукас Мондело будет тренировать курское "Динамо" еще как минимум один год. Как сообщает телекомпания "Такт", по неофициальной информации, испанский специалист продлил контракт с клубом. Параллельно тренер продолжит работу со сборной Испании. Скорее всего, не изменится и тренерский штаб "бело-голубых". Помощником останется Сезар Руперез и Мартинс Зибарт, тренером по физподготовке продолжит трудится Владимир Пузович. В этом сезоне команда смогла выиграть Евролигу, стать серебряными призерами Кубка России и впервые пробиться в финал "Премьер-Лиги", где за золото поспорит с УГМК. На следующий сезон в команде останется и капитан Татьяна Видмер. 

 

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