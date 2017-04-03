В Октябрьском районе обнаружили более 10 тонн поддельного алкоголя

Полицейские в Октябрьском районе выявили подпольный цех по изготовлению и хранению фальсифицированной алкогольной продукции. В специально арендованном складском помещении изъяли более 10 тонн готового контрафактного спиртного, который замаскировали под известные бренды. Партию оценили в 5 с лишним миллионов рублей. Также полицейские обнаружили специальное оборудование, поддельные акцизные марки и пустую тару. Возбуждено уголовное дело. Организаторам нелегального бизнеса грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас устанавливают причастных к сбыту и изготовлению контрафактного алкоголя, а также выясняют, куда планировали направить поддельную продукцию.