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В Октябрьском районе обнаружили более 10 тонн поддельного алкоголя

Сегодня, 13:53
В Октябрьском районе обнаружили более 10 тонн поддельного алкоголя
Полицейские в Октябрьском районе выявили подпольный цех по изготовлению и хранению фальсифицированной алкогольной продукции. В специально арендованном складском помещении изъяли более 10 тонн готового контрафактного спиртного, который замаскировали под известные бренды. Партию оценили в 5 с лишним миллионов рублей. Также полицейские обнаружили специальное оборудование, поддельные акцизные марки и пустую тару.  Возбуждено уголовное дело. Организаторам нелегального бизнеса грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас устанавливают причастных к сбыту и изготовлению контрафактного алкоголя, а также выясняют, куда планировали направить поддельную продукцию.
 

 

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