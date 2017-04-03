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Село под Железногорском больше недели лишено воды из-за пожара

Сегодня, 14:22
Село под Железногорском больше недели лишено воды из-за пожара
Еще один населенный  пункт Железногорского района оказался в бедственной ситуации из-за отсутствия воды. Как рассказал житель села Расторог Николай Марков, более недели назад вандалы подожгли поле, огонь уничтожил один сарай, но самое печальное – повредил пульт управления водонапорной башни. С тех пор селянам приходится пользоваться водой из колодцев. Как пояснил обратившийся в нашу редакцию житель, сельсовет объявил сбор денег – по 600 рублей. По словам Николая Маркова, в муниципалитете сообщили, что деньги собирают якобы за потребленную воду, но направят на ремонт поврежденного оборудования. Правда, никаких сроков при этом не называют. Также по словам Маркова, достоверно неизвестно, кому принадлежит система водоснабжения. 
В Разветьевском сельсовете, в состав которого входит Расторог, нам подтвердили, что, действительно, сейчас идет сбор денег на ремонт систему управления водонапорной башни и, скорее всего, уже на следующей неделе вода в село вернется. Также в муниципалитете опровергли информацию, что водонапорная башня бесхозная. Она оформлена в собственность района, а ее обслуживанием занимается "Район водоканал". 

 

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