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В регионе создадут Курский федеральный аграрный научный центр

Сегодня, 14:46
В регионе создадут Курский федеральный аграрный научный центр
Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) России предложило проект реструктуризации подведомственных научных организаций, в соответствии с которым в нашей области создается «Курский федеральный аграрный научный центр». 
Это будет многопрофильная структура, перед которой поставлена цель – повысить эффективность проведения фундаментальных и прикладных научных исследований в области земледелия и защиты почв от эрозии, растениеводства, селекции и семеноводства, животноводства и ветеринарной медицины, хранения и переработки сахарного сырья. Достичь этой цели можно на основе объединения интеллектуальных ресурсов региона.
По этому поводу губернатор Курской области Александр Михайлов направил письмо руководителю ФАНО Михаилу Катюкову, в котором отметил, что поддерживает проект и предлагает в качестве базовой организации научного центра определить «Курский научно-исследовательский институт агропромышленного производства». Свой выбор глава региона обосновывает тем, что научно-практическая деятельность этого учреждения в последнее десятилетие ориентирована на решение широкого спектра научно-практических вопросов современного производства АПК страны. 
Сегодня Курский НИИ агропромышленного производства занимается созданием нового поколения сортов зерновых культур, многолетних трав, картофеля, обладающих высокой урожайностью, устойчивостью к экстремальным факторам среды; разработкой систем земледелия, обеспечивающих сохранение плодородия почв; ресурсосберегающих агротехнологий возделывания зерновых и кормовых культур; способов применения биопрепаратов и биоудобрений нового поколения; методов отбора крупного рогатого скота по хозяйственно ценным признакам на основе генетических маркеров; нового поколения биологических препаратов для диагностики, терапии и профилактики наиболее распространенных бактериальных, вирусных, грибковых и протозойных болезней животных.

 

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