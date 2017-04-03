Священник из Курска готов отправиться на реалити-шоу в тайгу

Священник из Курска Вадим Санин готов отправиться на реалити-шоу по выживанию в тайге Game2: Winter. Протоиерей Вадим Санин - настоятель сразу двух храмов - иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Семёновской и Троицкого храма в селе Троица Курского района. Курскому священнику 40 лет. Одним из своих увлечений он называет путешествия. Санин стал пятым претендентом из Курска. Запустят проект 15 июня. 30 участников отправятся на 9 месяцев в тайгу, им предстоит пережить зиму, построить себе жилище, самостоятельно добывать пищу. Всё это будет происходить под прицелом 2 тысяч камер. Призовой фонд - 100 миллионов рублей. Эти деньги разделят между теми, кто успешно пройдет все испытания. Сейчас идет отбор участников проекта.