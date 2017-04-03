поиск по сайту
 

Священник из Курска готов отправиться на реалити-шоу в тайгу

Сегодня, 15:31
Священник из Курска готов отправиться на реалити-шоу в тайгу
Священник из Курска Вадим Санин готов отправиться на реалити-шоу по выживанию в тайге Game2: Winter. Протоиерей Вадим Санин - настоятель сразу двух  храмов - иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Семёновской и Троицкого храма в селе Троица Курского района. Курскому священнику 40 лет. Одним из своих увлечений он называет путешествия. Санин стал пятым претендентом из Курска. Запустят проект 15 июня. 30 участников отправятся на 9 месяцев в тайгу, им предстоит пережить зиму, построить себе жилище, самостоятельно добывать пищу. Всё это будет происходить под прицелом 2 тысяч камер. Призовой фонд - 100 миллионов рублей. Эти деньги разделят между теми, кто успешно пройдет все испытания. Сейчас идет отбор участников проекта.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама