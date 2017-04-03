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В Курске проведут тест по истории Великой Отечественной войны

Сегодня, 08:09
В Курске проведут тест по истории Великой Отечественной войны
22 апреля состоится пройдет международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны», участие в котором, по предварительным данным, примут более 300 тысяч человек. Куряне тоже смогут проверить свои знания по истории. Тестовые задания составили ведущие ученые МГУ. Как пояснили организаторы, за 30 минут участники акции должны ответить на 30 вопросов, которые охватят не только военные события, но и подвиги героев, жизнь тыла, освобождение Европы от фашизма. Всех желающих поучаствовать в историческом тестировании приглашают на площадку в Курский госуниверситет по адресу: улица Радищева, 29. Тестирование начнется в 11 часов в аудиториях №№ 501, 502, 503 на 5 этаже нового корпуса. Итоги тестирования подведут в мае.

 

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