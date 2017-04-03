В Курске адвокат пыталась пронести подзащитному в СИЗО телефон

В следственном изоляторе Курска сотрудники охраны задержали адвоката, которая попыталась пронести мобильный телефон и сим-карту - сообщили в пресс-службе УФСИН. При входе в СИЗО у женщины, явившейся для беседы с обвиняемым, при проверке обнаружили запрещенные предметы. При этом адвоката перед досмотром вещей предупредили об ответственности за такое нарушение. В отношении нарушительницы составлен административный протокол. Адвокату грозит штраф до 5 тысяч рублей.