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В Курске адвокат пыталась пронести подзащитному в СИЗО телефон

Сегодня, 16:02
В Курске адвокат пыталась пронести подзащитному в СИЗО телефон
В следственном изоляторе Курска сотрудники охраны задержали адвоката, которая попыталась пронести мобильный телефон и сим-карту - сообщили в пресс-службе УФСИН. При входе в СИЗО у женщины, явившейся для беседы с обвиняемым, при проверке обнаружили запрещенные предметы. При этом адвоката перед досмотром вещей предупредили об ответственности за такое нарушение. В отношении нарушительницы составлен административный протокол. Адвокату грозит штраф до 5 тысяч рублей. 

 

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