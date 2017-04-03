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Сегодня в Курске "читающий троллейбус" отправится в эко-тур

Сегодня, 08:18
Сегодня в Курске
Сегодня по улицам Курска проедет "читающий троллейбус". Акцию посвятили Международному дню Земли. Этот день отмечается 22 апреля и ставит перед мировым сообществом одну цель: заботиться о своем доме и его обитателях – представителях флоры и фауны. Пассажиры «Читающего маршрута» совершат эко-тур, узнают об истории и традициях праздника, произведениях мировой классической литературы о природе, примут участие в викторине.  Курские писатели и поэты прочтут лирические строки о природе. Пассажир, первым вошедший на остановке «Ул. Садовая», получит приз от организаторов проекта. Стартует троллейбус с Красной площади в 11 часов, далее он проследует по маршруту № 1.

 

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