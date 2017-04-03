Курскую область посетили пять олимпийских чемпионок

В рамках благотворительной программы «Олимпийские легенды - детям и молодёжи России» Курск посетила делегация Российского союза спортсменов. В её составе сразу пять олимпийских чемпионок. Это Татьяна Сарычева - двукратная олимпийская чемпионка по волейболу, Любовь Козырева - олимпийская чемпионка по волейболу, Нелли Ферябникова - двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу, Лидия Иванова - двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, Валентина Никонова - олимпийская чемпионка по фехтованию. Прославленные спортсмены встретились с учениками нескольких курских школ, волейболистками клуба "Политех", побывали в Курчатове и, конечно, в детско-юношеской спортшколе олимпийского резерва по фехтованию, что на улице Советская.



