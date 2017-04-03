поиск по сайту
 

В Поныровском районе перезахоронят более 140 советских солдат

Сегодня, 08:08
В Поныровском районе перезахоронят более 140 советских солдат
В Поныровском районе с почестями перезахоронят останки советских солдат. Их нашли поисковики еще в прошлом году во время экспедиции «Вахта памяти». В канун Дня Победы, 8 мая, у Памятника артиллеристам в селе Теплое Поныровского района состоится их торжественное захоронение. Руководитель поискового отряда «Курган» Алексей Сотников рассказал, что ребятам удалось установить имена 11-ти воинов. Все они погибли во время битвы на Курской дуге. А посёлок Поныри в 1943 сами немцы окрестили вторым Сталинградом - за героическое сопротивление и мощную оборону. 

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама