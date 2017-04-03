В Поныровском районе перезахоронят более 140 советских солдат

В Поныровском районе с почестями перезахоронят останки советских солдат. Их нашли поисковики еще в прошлом году во время экспедиции «Вахта памяти». В канун Дня Победы, 8 мая, у Памятника артиллеристам в селе Теплое Поныровского района состоится их торжественное захоронение. Руководитель поискового отряда «Курган» Алексей Сотников рассказал, что ребятам удалось установить имена 11-ти воинов. Все они погибли во время битвы на Курской дуге. А посёлок Поныри в 1943 сами немцы окрестили вторым Сталинградом - за героическое сопротивление и мощную оборону.