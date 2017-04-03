Курскэнерго в 2017 году направит около трех миллионов рублей на мероприятия по охране окружающей среды

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» продолжается реализация экологической программы, включающей комплекс специальных мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду. В 2017 году, объявленном в России Годом экологии, филиал планирует выполнить во всех производственных подразделениях более 12 природоохранных мероприятий.

Большое внимание уделяется обеспечению экологически сбалансированного развития электроэнергетики. Для этого в Курскэнерго будет реализован комплекс технических мероприятий: ремонт маслоприёмных устройств трансформаторов и дренажных устройств, замена масляных выключателей вакуумными, строительство линий электропередачи с применением самонесущих изолированных проводов, которые позволяют обезопасить птиц и снизить риск аварийных отключений с их участием.

На особом контроле у энергетиков вопрос обращения с отходами производства и потребления. Курскэнерго заключены договоры со специализированными организациями на передачу отходов. Для их временного накопления в соответствии с действующим природоохранным законодательством обустраиваются специальные площадки. Продолжается работа по контролю содержания количества загрязняющих веществ на стационарных источниках выбросов и в санитарно-защитных зонах производственных площадок.

Важными являются и мероприятия, направленные на охрану животного мира при осуществлении производственной деятельности. До конца текущего года специалисты Курскэнерго планируют установить на линиях электропередачи 400 комплектов птицезащитных устройств.

Всего на реализацию экологической программы Курскэнерго в 2017 году будет направлено 2,8 млн рублей.



