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Курскэнерго в 2017 году направит около трех миллионов рублей на мероприятия по охране окружающей среды

Сегодня, 11:26
Курскэнерго в 2017 году направит около трех миллионов рублей на мероприятия по охране окружающей среды
В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» продолжается реализация  экологической программы,  включающей комплекс специальных мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду.  В 2017 году, объявленном в России Годом экологии, филиал  планирует выполнить во всех производственных подразделениях более 12 природоохранных мероприятий.
Большое внимание уделяется  обеспечению экологически сбалансированного развития электроэнергетики. Для этого в Курскэнерго будет реализован комплекс технических мероприятий:  ремонт маслоприёмных устройств трансформаторов и дренажных устройств, замена масляных выключателей вакуумными, строительство линий электропередачи с применением самонесущих изолированных проводов, которые позволяют обезопасить птиц и снизить риск аварийных отключений с их участием.
На особом контроле у энергетиков вопрос обращения с отходами производства и потребления. Курскэнерго заключены договоры со специализированными организациями на передачу отходов. Для их временного накопления в соответствии с действующим природоохранным законодательством обустраиваются специальные площадки. Продолжается работа по контролю содержания количества загрязняющих веществ на стационарных источниках выбросов и  в санитарно-защитных зонах производственных площадок.
Важными являются и мероприятия, направленные на охрану животного мира при осуществлении производственной деятельности. До конца текущего года специалисты Курскэнерго планируют установить на линиях электропередачи 400 комплектов птицезащитных устройств.
Всего на реализацию экологической программы Курскэнерго в 2017 году будет направлено  2,8 млн  рублей. 

 

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