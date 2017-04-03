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В Прямицыно в столкновении ВАЗа и "Ауди" пострадали три человека, в том числе 6-летний ребенок

Сегодня, 11:37
В Прямицыно в столкновении ВАЗа и
В поселке Прямицыно Октябрьского района произошла серьезная авария, в которой пострадали три человека, в том числе ребенок. По информации Госавтоинспекции, ДТП произошло 20 апреля около 17 часов на перекрестке неравнозначных дорог. Столкнулись «Ауди – 100» и ВАЗ 12-й модели, который не предоставил иномарке преимущество в движении. Травмы получили 26-летняя пассажирка и 6-летний ребенок, находившиеся в "Ауди", а также 24-летний водитель ВАЗа. Всех пострадавших госпитализировали. 

 

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