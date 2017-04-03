В Курске расчищают берега рек

Сегодня на реке Тускарь курские спасатели дали старт ежегодной экологической акции «Чистый берег». В преддверии купального сезона инспекторы ГИМС совместно с представителями студотрядов вновь вышли расчищать от мусора территорию, прилегающую к водоемам. Принять участие в акции решили более 80 студентов и порядка 50 кадет. Молодежь, вооружившись лопатами, граблями и мешками, за несколько часов очистила полуторакилометровый участок береговой линии Тускари в районе Боевой дачи. Параллельно проводилась уборка и на берегу Сейма в районе спасательной станции и пляжа «Здоровье». Также водные инспекторы и водолазы проверяют береговую линию, пляжные зоны и дно водоема на соответствие требованиям безопасности. Курян призывают после отдыха на воде убирать за собой мусор.