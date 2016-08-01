В Курске планируют снести 20 ларьков

В Курске снесут 20 торговых киосков, павильонов и ларьков - пишут «Городские известия» со ссылкой на председателя земельного комитета Михаила Алябьева. Он отметил, что все подлежащие демонтажу торговые точки попадают под определение «самовольно установленный объект». В эту категорию они попали после того, как владельцам нестационарных объектов торговли отказали в продлении договора. Такое возможно по трем причинам. "Первая: несоответствие группы товаров в схеме – торговал предприниматель трикотажем, а захотел продуктами. Другое частое нарушение – попытка оказания услуг. Люди организуют в нестационарной точке общепит или размещают микрофинансы, хотя заявлено в документах – продажа продуктов. Это запрещено законом и влечет отказ в продлении договора. Вторая причина – несоответствие внешнего вида паспорту объекта. И третья – предприниматель нарушает срок обращения о продлении договора. Подать заявление необходимо за два месяца до окончания прежнего договора", — пояснил Михаил Алябьев.