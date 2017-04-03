В Курске впервые устроят турнир по трофи-рейду на квадроциклах

В Курске в субботу, 22 апреля, впервые пройдут соревнования по трофи-рейду на квадроциклах. Ожидается участие не только местных спортсменов, но и представителей Белгорода и Орла. Трофи-рейд предполагает гонку по бездорожью. Именно в таком формате соревнования для квадроциклов в Курске еще не проводились. Свою заявку на участие подтвердили 30 спортсменов. Им предстоит преодолеть 1,5-километровую трассу в районе учхоза СХА. Старт турнира в субботу в 12 часов.