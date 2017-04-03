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В Курске впервые устроят турнир по трофи-рейду на квадроциклах

Сегодня, 14:30
В Курске впервые устроят турнир по трофи-рейду на квадроциклах
В Курске в субботу, 22 апреля, впервые пройдут соревнования по трофи-рейду на квадроциклах. Ожидается участие не только местных спортсменов, но и представителей Белгорода и Орла. Трофи-рейд предполагает гонку по бездорожью. Именно в таком формате соревнования для квадроциклов в Курске еще не проводились. Свою заявку на участие подтвердили 30 спортсменов. Им предстоит преодолеть 1,5-километровую трассу в районе учхоза СХА. Старт турнира в субботу в 12 часов. 

 

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