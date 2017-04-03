Украинца задержали на границе из-за трех медвежьих когтей

В пункте пропуска Теткино Курской таможни у гражданина Украины изъяли медвежьи когти. 41-летний мужчина пояснил, что вез три когтя в качестве сувенира своему племяннику, купил их в интернете. О том, что медвежьи когти нужно декларировать на таможне, украинец якобы не знал. Меж тем, экспертиза установила, что когти принадлежат бурому медведю, занесенному в Красную книгу России. Такие вещи обязательны для декларирования. Составлены протоколы об административном правонарушении. Украинцу грозят штрафы и возможная конфискация товара.



