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Украинца задержали на границе из-за трех медвежьих когтей

Сегодня, 14:37
Украинца задержали на границе из-за трех медвежьих когтей
В пункте пропуска Теткино  Курской таможни у гражданина Украины изъяли медвежьи когти. 41-летний мужчина пояснил, что вез три когтя в качестве сувенира своему племяннику, купил их в интернете. О том, что медвежьи когти нужно декларировать на таможне, украинец якобы не знал. Меж тем, экспертиза установила, что когти принадлежат бурому медведю, занесенному в Красную книгу России. Такие вещи обязательны для декларирования. Составлены протоколы об административном правонарушении. Украинцу грозят штрафы и возможная конфискация товара.

 

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