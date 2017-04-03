Курские картингисты открывают сезон

В эти выходные в Курске открывается сезон картинга. Первый этап Чемпионата и Первенства Черноземья пройдет на обновленной трассе. Напомним, в прошлом году курский картодром обновили. Асфальт уложили более чем на 1 километре дистанции. Изменилась и конфигурация трассы — добавлен 100-метровый отрезок с виражами. Теперь протяженность курского картодрома около 1200 метров. На ремонт ушло 15 млн.рублей из городского бюджета.

В первых соревнованиях года будут участвовать не только спортсмены Черноземья, ожидаются гости из столицы, Подмосковья, Тулы, Орла, Ростова-на-Дону и других южных городов. Курск представит около 30 спортсменов из Дворца пионеров и школьников и Школы картинга. Участвовать будут 15 классов. Открытие соревнований 22 апреля в 12.00. Тренировочные заезды и квалификации будут проходить с 9 утра и до самого вечера.