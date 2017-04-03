В Курске любитель уток помог поймать наркодилеров

Полицейские задержали мужчину и женщину, подозреваемых в сбыте синтетических наркотиков на территории Курской области. Как сообщили в УМВД, помощь в их поимке оказал студент одного из ВУЗов. Молодой человек снимал на видео речных уток, исследуя их поведение, когда увидел подозрительных людей, которые подошли к реке. Так незнакомцы попали в объектив при попытке сделать тайники-закладки наркотиков. Эти кадры студент предоставил полицейским. Оперативники, выехав на место, изъяли наркотики. В дальнейшем личности подозреваемых установили. Их задержали при попытке очередного сбыта. При обыске на съемной квартире 33-летней курянки и 34-летнего уроженца Белгородской области обнаружили 300 граммов синтетических наркотиков, этого могло хватить на 2 тысячи доз. Записи с камеры молодого человека приобщили к материалам уголовного дела. Возбуждено уголовное дело. Молодому человеку объявили благодарность.