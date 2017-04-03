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Сегодня в Курске начнут раздавать «георгиевские ленточки»

Сегодня, 08:03
Сегодня в Курске начнут раздавать «георгиевские ленточки»
В Курске сегодня стартует акция «Георгиевская ленточка». Она проводится в регионах России с 2006 года. Как уточнили в областном комитете по делам молодежи и туризму, раздавать ленточки начнут в 15 часов на Театральной площади. Задействованы в процессе будут представители регионального волонтерского корпуса «Волонтеры Победы». Традиционно в Курской области перед празднованием 9-го мая раздают около 50 тысяч «георгиевских ленточек».

 

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