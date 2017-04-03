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Курянин снял документалку о сирийском художнике

Сегодня, 08:24
Курянин снял документалку о сирийском художнике
Сегодня в Курске состоится премьерный показ короткометражного документального фильма «Звезда Эльяса». Его режиссёр – Михаил Теплинский, ранее мы рассказывали о нем и его ленте "Счастье художника Ерофеева" в рубрике "КиноКурс". Тема новой работы - художник и война. Герой фильма Теплинского - молодой сирийский художник Эльяс Айюб. Уже несколько лет он живёт и учится в России, однако война на родине сказалась на жизненной философии и направленности его творчества. Эльяс пишет картины о войне. При этом в самом фильме нет сцен войны, жертв и разрушений. Зрители увидят кадры яркой повседневной жизни довоенной Сирии, сопровождаемые монологом героя фильма. Посмотреть документалку «Звезда Эльяса» можно в центре досуга "Юность", начало в 16 часов. После просмотра зрители смогут задать вопросы авторам и герою фильма, а также ознакомиться с выставкой картин Эльяса Айюба и Михаила Теплинского, размещённой в фойе кинотеатра.  

 

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