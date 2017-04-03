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Курский "Авангард" в Подмосковье встретится с "Витязем"

Вчера, 10:08
Курский
Сегодня курский "Авангард" проведет выездной матч в рамках 19-го тура Первенства России по футболу 2-го дивизиона зоны "Центр". В Подмосковье подопечные Игоря Беляева встретятся с "Витязем". К слову, в первом круге матч с этой командой завершился уверенной победой "Авангарда" на домашнем стадионе со счетом 3:0. Курский клуб продолжает лидировать в турнире с 37 очками, сегодняшний соперник располагается на 5-й строчке с отставанием в 8 очков. Первый выездной матч весенней части Первенства начнется в 15 часов. 

 

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