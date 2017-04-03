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Курское "Динамо" начинает борьбу за золото чемпионата России

Вчера, 10:13
Курское
Сегодня на домашнем паркете курское "Динамо" начинает борьбу за золото женской Премьер-лиги. Впервые бело-голубые вышли в финал чемпионата России. Соперник подопечных Лукаса Мондело - действующий чемпион УГМК из Екатеринбурга. Серия продлится до трех побед. Первый матч состоится сегодня в СКК в 18 часов, завтра - в 19 часов. Затем команды переместятся в Екатеринбург. Напомним, курское "Динамо" в этом сезоне уже завоевало серебро Кубка России и победило в женской Евролиге. 

 

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