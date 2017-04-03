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Музыкальный колледж имени Свиридова отмечает 95-летие

Сегодня, 08:04
Музыкальный колледж имени Свиридова отмечает 95-летие
Музыкальный колледж имени Свиридова отмечает 95-летие. Сегодня в Курской филармонии состоится праздничный концерт, посвященный юбилейной дате. В программе - выступления выпускников колледжа разных лет. Это солисты: заслуженные артисты России Михаил и Андрей Ивановы; Антон Олейников; Ирина Стародубцева, артисты Московской, Курской, Белгородской филармоний, Москвы, Петербурга, Тамбова, Воронежа. Также в концерте примут участие симфонические оркестры; оркестры русских народных инструментов; смешанный хор и ансамбли. Начало концерта - в 18 часов.  

 

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