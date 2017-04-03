поиск по сайту
 

В Курской области начало мая будет тёплым

Сегодня, 08:36
В Курской области начало мая будет тёплым
Курские синоптики рассказали, каким будет конец апреля и май. По словам руководителя Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Василия Потапова, в последнюю неделю апреля днем температура будет повышаться до 19 градусов, ночью - от 5 до 10 тепла. В первые майские дни станет еще теплее. Как сообщил Потапов, в первую декаду фон температуры останется повышенным. Днем - до +22. Правда, при отсутствии осадков это может усложнить пожарную обстановку в Курской области. Во второй половине мая погода будет неустойчивой - предупреждают метеорологи. Немного похолодает - в дневные часы ожидается от 12 до 16 градусов выше ноля. Также возможны дожди, которые стабилизируют пожарную обстановку.  

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама