В Курской области начало мая будет тёплым

Курские синоптики рассказали, каким будет конец апреля и май. По словам руководителя Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Василия Потапова, в последнюю неделю апреля днем температура будет повышаться до 19 градусов, ночью - от 5 до 10 тепла. В первые майские дни станет еще теплее. Как сообщил Потапов, в первую декаду фон температуры останется повышенным. Днем - до +22. Правда, при отсутствии осадков это может усложнить пожарную обстановку в Курской области. Во второй половине мая погода будет неустойчивой - предупреждают метеорологи. Немного похолодает - в дневные часы ожидается от 12 до 16 градусов выше ноля. Также возможны дожди, которые стабилизируют пожарную обстановку.