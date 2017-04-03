За несанкционированное сжигание сухостоя выросли штрафы

В Курской области составили 140 протоколов на тех, кто занимался палом травы и мусора. В ряде муниципалитетов введен особый противопожарный режим, а это означает и заметное повышение штрафов за подобные нарушения - до 4 тысяч для граждан, до 30 тысяч на должностных лиц и до 500 тысяч на юрлиц. По словам начальника главного управления МЧС России по Курской области Ивана Лунева, на территории региона значительно увеличилось количество палов сухой травы и мусора. 3 апреля в Курске при попытке потушить горящую траву погибла пенсионерка, она получила ожоги, несовместимые с жизнью.

В некоторых районах от огня пострадали бесхозные постройки. Наиболее количество неконтролируемых палов зарегистрировано на территории городов Курск, Курчатов, в Курском, Курчатовском, Конышевском, Льговском, Рыльском, Глушковском, Хомутовском, Фатежском и Щигровском районах. Неконтролируемые отжиги помогает контролировать спутник. К сожалению, сегодня количество выявленных термических точек растет.

- В зоне повышенной пожарной опасности находятся более 7,5 тысяч населенных пунктов с общей численностью населения более 19 тысяч человек, детские оздоровительные учреждения, 3 объекта экономики и 10 некоммерческих садоводческих товариществ, - отметил Лунев.

Спасатели призывают всех курян не пренебрегать правилами пожарной безопасности.



