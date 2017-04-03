В Курской области увеличится число пляжей

В Курской области купальный сезон традиционно продлится с 1 июня по 31 августа. Скоро начнется техническое освидетельствование пляжей - сообщил начальник государственной инспекции по маломерным судам регионального МЧС Владимир Потанин. В частности, он сообщил, что от глав муниципальных образований ведомство получило заявки на техническое освидетельствование пляжей. «Со второй декады мая мы приступаем к проведению ТО. В прошлом году на территории Курской области функционировало 56 организованных мест отдыха людей на воде. Мы ведем сейчас работу с главами муниципальных образований, чтобы количество мест увеличилось хотя бы до 60. Думаю, что за счет Курского района количество пляжей будет в этом году больше», - сообщил Потанин.

Сейчас продолжается работа по созданию общественных спасательных постов. На территории региона действует 24 поста. В этом году запланировано открытие еще двух в Пристенском и Солнцевском районах. Для детей и подростков будут организованы акции «Научись плавать» в открытых водоёмах и бассейнах.



