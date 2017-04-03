Хозяева Ura.ru являются иностранными гражданами

Закон, ограничивающий долю иностранного капитала в СМИ до 20%, вступил в силу в России в 2016 году. Но, несмотря на это, российским изданием URA.RU все равно владеют иностранцы.

По даннымapn.ru, давно не секрет, что хозяева ООО «Корпорация «СТС» Артем Биков и Алексей Бобров, прославившиеся своими грабительскими тарифами на тепловую энергию в Тюмени, на деле являются гражданами Австрии. Австрийское подданство они получили за заслуги при организации холдинга с уставным капиталом в шесть миллионов евро на территории государства. Правда, несколько позднее прокуратура Австрии намеревалась их этого гражданства лишить по обвинению во взятках. Чем закончилась история – неясно.

Тем не менее, помимо сферы теплоснабжения, где участие иностранных граждан не запрещено законом, Бобров и Биков контролируют российское информагентство URA.RU. А вот это уже идет вразрез с законом о СМИ, принятым в 2016 году. В его новой редакции сказано, что иностранные граждане или россияне с двойным гражданством не имеют права руководить отечественными СМИ. Правительство РФ дало год после принятия закона на приведение бизнеса в соответствие с ним, но контроль за URA.RU все еще приписывают Боброву и Бикову.

Артем Биков занят на должности контролера OST Energy Holding AG, которая зарегистрирована в Вене и владеет 27% СТС. Кроме него там работают еще трое, а председателем совета директоров официально названа некая гражданка Австрии – Татьяна Черных. Она интересна тем, что долгое время в России являлась близким помощником Бикова. По данным SPARK-Интерфакс, именно она владеет большой частью Ura.ru.

Уже не впервые олигархи Биков и Бобров пытаются доказать, что закона для них не существует, а российское гражданство разрешает творить в стране что угодно. При этом отечественные госорганы не собираются смотреть на нарушение законодательства сквозь пальцы. В России уже появился прецедент, когда ФАС проверяла совладельца радиостанции "Эхо Москвы” на наличие у него двойного гражданства. Что грозит Бикову и Боброву, покажет время.