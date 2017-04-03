Курскэнерго призывает сообщать о фактах хищения электроэнергии

В ПАО «МРСК Центра» создан отдельный почтовый ящик vorunet@mrsk-1.ru, куда можно направить информацию о фактах хищения электроэнергии. В кратчайшие сроки все обращения будут проверены специалистами компании.

Оперативное устранение фактов незаконного подключения электрооборудования, «набросов» на провода, вмешательство в работу приборов учета и измерительных комплексов, подключений к чужим объектам поможет обеспечить безопасность электроснабжения и сократить потери в сетях, стоимость которых являются одной из составляющих тарифов на электроэнергию.

Кроме этого, напоминаем, что самовольное подключение к электросетям или несанкционированное вмешательство в работу приборов учета может спровоцировать выход из строя бытовой техники, перепады напряжения, пожар или даже создать угрозу жизни и здоровью людей.

В 2016 году филиал ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» взыскано с нарушителей по 447 случаям безучетного и 48 – бездоговорного потребления более 19 млн рублей.

Сообщить о факте хищения можно и по телефону круглосуточной прямой линии компании 8-800-50-50-115, короткий номер 13-50.