поиск по сайту
 

Курскэнерго призывает сообщать о фактах хищения электроэнергии

Сегодня, 11:24
Курскэнерго призывает сообщать о фактах хищения электроэнергии
В ПАО «МРСК Центра» создан отдельный почтовый ящик vorunet@mrsk-1.ru, куда можно направить информацию о фактах хищения электроэнергии. В кратчайшие сроки все обращения будут проверены специалистами компании. 
Оперативное устранение фактов незаконного подключения электрооборудования, «набросов» на провода, вмешательство в работу приборов учета и измерительных комплексов, подключений к чужим объектам поможет обеспечить безопасность  электроснабжения и сократить потери в сетях, стоимость которых являются одной из составляющих тарифов на электроэнергию.
Кроме  этого, напоминаем, что самовольное подключение к электросетям или несанкционированное вмешательство в работу приборов учета может спровоцировать выход из строя бытовой техники, перепады напряжения, пожар или даже создать угрозу жизни и здоровью людей.
В 2016 году филиал ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» взыскано с нарушителей по 447 случаям безучетного и 48 – бездоговорного потребления более 19 млн рублей. 
Сообщить о факте хищения можно и по телефону круглосуточной прямой линии компании 8-800-50-50-115, короткий номер 13-50. 

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама