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"Авангард" на выезде уступил «Витязю»

Сегодня, 11:27
Курский "Авангард" провёл выездной матч в рамках 19-го тура Первенства России по футболу 2-го дивизиона зоны "Центр". В Подмосковье подопечные Игоря Беляева встречались с "Витязем". Итог встречи - 3:0 в пользу хозяев поля. Крайне неудачными для курян получаются визиты к "Витязю". В 10-ти проведенных ранее встреч в Подольске они смогли победить всего однажды, еще дважды была зафиксирована ничья, а 7 раз вперёд вырывались хозяева. Не стал исключением из правил и вчерашний поединок. Впрочем, в первом круге домашний матч с «Витязем» завершился аналогичным счётом, только в пользу "Авангарда". Курский клуб продолжает лидировать в турнире с 37 очками. Следом с отставанием в три очка идёт белгородский «Энергомаш» - соперник курян в 20-м туре. На встречу с ним наши футболисты отправятся 30 апреля. 

 

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