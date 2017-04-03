«Битва титанов» завершилась ничьей Монсона и Заболотного

22 апреля в Курске прошла "Битва Титанов". Международный турнир включил в себя 10 профессиональных боёв по правилам смешанных единоборств. На ринг, которым выступила арена курского цирка, вышли 20 титулованных спортсменов. Из них – шесть отстаивали честь нашего края. Накануне турнира стало известно, что из-за перелома пальца на ноге не сможет принять участие в турнире курянин Иван Поздняков. Проблемы со здоровьем возникли и у Джеффа Монсона. Но, несмотря на запреты врачей, в знак уважения к курской публике он вышел на ринг. Однако это неприятное обстоятельство внесло коррективы в «Битву». Монсон провёл двухраундовый поединок по грэпплингу, поскольку в нём исключены удары. Соперником иностранца с российским паспортом стал калининградец Дмитрий Заболотный, а не Максим Новосёлов, как планировалось изначально. Бой завершился ничьей, поскольку за 12 с лишним минут ни Монсон, ни Заболотный не провели ни удушающего, ни болевого приёма. Последний признался, что «осторожничал» из-за травмы соперника. Иностранец, в свою очередь, признал в российском борце сильного противника, который не дал возможности провести задуманных приёмов.







