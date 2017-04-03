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Более 5 тонн сливочного масла утилизировали в Курской области

Сегодня, 11:48
Более 5 тонн сливочного масла утилизировали в Курской области
В Курской области уничтожили около 5,5 тонн сливочного масла, которое задержали в Суджанском районе. При осмотре груза сотрудники Россельхознадзора установили, что вся продукция обезличена, отсутствовала какая-либо маркировка, в том числе наименование пищевой продукции, сведения о производителе, составе, дате производства, условиях и сроках годности. Масло перевозилось в коробах, в автомобиле без холодильного оборудования при температуре окружающей среды, тем самым были нарушены условия перевозки продукции. По имеющимся данным, продукцию ввезли в Россию контрабандным путем из Украины. В масле нашли  дрожжи, плесени, бактерии группы кишечной палочки (колиформы) и превышение количества мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов.

 

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