Более 5 тонн сливочного масла утилизировали в Курской области

В Курской области уничтожили около 5,5 тонн сливочного масла, которое задержали в Суджанском районе. При осмотре груза сотрудники Россельхознадзора установили, что вся продукция обезличена, отсутствовала какая-либо маркировка, в том числе наименование пищевой продукции, сведения о производителе, составе, дате производства, условиях и сроках годности. Масло перевозилось в коробах, в автомобиле без холодильного оборудования при температуре окружающей среды, тем самым были нарушены условия перевозки продукции. По имеющимся данным, продукцию ввезли в Россию контрабандным путем из Украины. В масле нашли дрожжи, плесени, бактерии группы кишечной палочки (колиформы) и превышение количества мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов.



