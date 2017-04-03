Знакомство на улице обернулось для 45-летней курянки изнасилованием

40-летний житель Курска стал фигурантом уголовного дела по статье "изнасилование, соединенное с угрозой причинения тяжкого вреда здоровью". Как сообщили в СК, вечером 18 апреля горожанин на улице познакомился с двумя женщинами, пригласил их к себе в гости. В квартире они втроем распивали спиртное и общались. Когда спиртное закончилось, одна из женщин пошла в магазин за добавкой. Оставшись наедине со второй гостьей, курянин закрыл входную дверь изнутри на замок и спрятал ключи, после чего стал склонять 45-летнюю женщину к интимной близости. Получив отказ, обвиняемый, применяя насилие и угрожая избиением, за волосы затащил потерпевшую в комнату и изнасиловал. Вернувшуюся подругу потерпевшей злоумышленник прогнал, не открыв дверь. Утром потерпевшая позвонила подруге и попросила прийти, дождавшись, когда обвиняемый уснет, женщины убежали из квартиры.

Насильник находится под стражей. Устанавливаются все обстоятельства преступления, назначены экспертизы.