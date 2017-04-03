В Железногорске приставы вместе с инспекторами ловили должников

В Железногорске судебные приставы вместе с сотрудниками ГИБДД ловили автомобилистов-должников. Выявлять их помогали комплекс фотовидеофиксации «КРИС» и приложение «Мобильный розыск». Во время рейда в городе горняков нашли 23 автомобиля, хозяева которых являются должниками по исполнительным производствам. Удалось взыскать порядка 65 тысяч рублей. Арестовали два автомобиля должников, которые не оплатили задолженность на месте. В службе судебных приставов подчеркнули, что подобные рейды проводятся в Курской области постоянно. Чтобы избежать подобной неприятной ситуации, должникам рекомендуют воспользоваться интернет-сервисом «Банк данных исполнительных производств» (r46.fssprus.ru), с его помощью можно погасить долги, не выходя из дома.